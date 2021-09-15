Чернышов объявил об увольнении 100% сотрудников ГАСИ и ликвидации органа

Кроме ликвидации ГАСИ, реформа градостроительной отрасли предусматривает также усиление ответственности за нарушение строительных норм и законодательства в сфере градостроительства.

Чернышов объявил об увольнении 100% сотрудников ГАСИ и ликвидации органа
Олексій Чернишов

Глава Минрегиона Алексей Чернышов объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и старта работы новосозданного органа - Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). В отличие от ГАСИ, в ГИАГ отсутствует человеческий фактор, отметил министр. В рамках действующего законодательства все строительные процедуры и услуги переведены в цифру. Благодаря исключению контакта с лицами, в том числе на этапе получения разрешений коррупцию будет преодолено.

«ГИАГ- это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган, с отличной структурой, полномочиями, а главное - принципами работы. И уже завтра он заработает. Это один из важных шагов реформирования целой отрасли, которая в последние годы страдала от коррупции. Сопротивление было мощным, но мы это сделали, впереди - законодательные изменения и завершение реформы градостроительства. С сегодняшнего дня ГАСИ больше не существует, ни один сотрудник этого органа не будет трудоустроенным в ГИАГ. Спасибо премьер-министру, коллегам из правительства и народным депутатам за поддержку в этой сложной и сверхважной реформе», - отметил Министр Алексей Чернышов во время пресс-конференции.

Кроме ликвидации ГАСИ, реформа градостроительной отрасли предусматривает также усиление ответственности за нарушение строительных норм и законодательства в сфере градостроительства - административной и уголовной. Вскоре будут рассмотрены соответствующие законопроекты - 5877 и 5655, 5656 - сказал Чернышов.

Ранее сообщалось, что в настоящее время уже функционирует Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЕССС). В этой системе доступны 11 услуг. Например, можно получить разрешение на выполнение строительных работ, декларацию о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдачу строительного паспорта.

Напомним, в марте 2020 году на выездном заседании правительства Президент Украины Владимир Зеленский предложил ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию. И добавил, что важным элементом курса государства является это преодоление коррупции. В частности, в строительной сфере.

Ранее Алексей Чернышов заявил, что полному запуску ГИАГ предшествовало подписание двух меморандумов. Первый - с Минрегионом и НАБУ. Следовательно, все сотрудники Государственной инспекции архитектуры и градостроительства будут проходить проверку в НАБУ на добродетель. Второй - с Всеукраинской ассоциацией общин, который предусматривает тесное сотрудничество между общинами и ГИАГ. В частности, в решении вопросов в градостроительной сфере.

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