ВАКС оправдал экс-чиновницу Волынской ОГА по делу о некачественных блиндажах на Донбассе

Она получила подозрение после поездки на Донбасс генпрокурора Луценко в 2017 году.

Высший административный суд оправдал бывшую и.о. начальника управления капитального строительства Волынской ОГА Лилию Павлову. Ей инкриминировали злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364), которое привело к некачественному строительству блиндажей в зоне АТО.

В сообщении ВАКС сказано, что в действиях обвиняемой не было состава уголовного преступления.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, что уголовное дело о блиндажах появилось в 2017 году после того, как действующий тогда генеральный прокурор Юрий Луценко побывал на второй линии обороны.

В ноябре 2017 года подозрение получила, в частности, волынская чиновница Павлова. По словам Луценко, на участке фортификаций, которые строила Волынская область, вместо бетонных цилиндров у дзотов были установлены металлические бочки с песком.

Расследованием дела по подследственности занималось НАБУ. Детективы передали дело в суд в феврале 2019 года, обвинив чиновницу во внесении изменений в проектно-сметную документацию по возведению блиндажей, которые позволили подрядчикам использовать материалы, непригодные для этого типа сооружений с военной точки зрения.

Летом 2015 года Минобороны отчиталось о строительстве трех линий фортификационных сооружений на востоке Украины общей численностью 268 штук. Тогда сообщалось, что ни одна страна после Второй мировой войны не возводила таких грандиозных оборонных объектов менее чем за полгода.