Беларусь заявила об обстреле пограничного столба с территории Украины
Стреляли дробью из охотничьего ружья.
Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что 11 сентября с территории Украины обстреляли один из пограничных столбов с гербом РБ.
Об этом говорится на сайте белорусских пограничников.
"Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре пограничного знака пограничники заставы «Сварины» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, вероятно, выстрелом из охотничьего ружья", - говорится в сообщении .
Пограничники разбираются в произошедшем.
Сварины находится в Брестской области и граничит с Волынской областью Украины. Граница в этой области проходит по Жировскому каналу.
Напомним, что в Беларуси сейчас проходят совместные с Россией военные учения "Запад-2021". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что сценарии, которые отрабатываются на этих учениях, несут очень серьезные риски, поэтому необходимо внимательно за ними следить.