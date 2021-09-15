Беларусь заявила об обстреле пограничного столба с территории Украины

Фото: gpk.gov.by

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что 11 сентября с территории Украины обстреляли один из пограничных столбов с гербом РБ.

Об этом говорится на сайте белорусских пограничников.

"Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре пограничного знака пограничники заставы «Сварины» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, вероятно, выстрелом из охотничьего ружья", - говорится в сообщении .

Пограничники разбираются в произошедшем.

Сварины находится в Брестской области и граничит с Волынской областью Украины. Граница в этой области проходит по Жировскому каналу.