Южная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подводной лодки

Ракетные испытания состоялись сразу после того, как свои ракеты запустила КНДР

Фото: mnd.go.kr

Южная Корея в среду, 15 сентября, провела успешный запуск баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ), став седьмой страной в мире, обладающей таким вооружением. Ракета пролетела заданное расстояние и точно попала в цель.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис президента Кореи.

Баллистическую ракету запустили с подводной лодки "Досан Ан Чхан Хо" на испытательном полигоне Anheung в провинции Южная Чхунчхон. Испытания прошли через несколько часов после того, как две баллистические ракеты запустила Северная Корея.

"Обладание БРПЛ является очень важным с точки зрения сдерживания разнонаправленных угроз и, как ожидается, оно будет играть большую роль в системе национальной обороны, которая полагается на собственные силы, и в установлении мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении офиса президента Кореи.

Сейчас только шесть стран, кроме Южной Кореи, имеют баллистические ракеты, которые можно запускать с подводных лодок. Это США, РоSSия, Китай, Великобритания, Франция и Индия.

КНДР также утверждает, что разработала собственную БРПЛ, но южнокорейская разведка считает, что ее запускали только с плавающей баржи, а не с подводной лодки.

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