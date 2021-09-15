ФСБ обвинила Меджлис в подготовке протестов в оккупированном Крыму

Акции готовились якобы под кураторством украинских спецслужб.

ФСБ обвинила Меджлис в подготовке протестов в оккупированном Крыму
Фото: slovoidilo.ua

В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что Меджлис крымскотатарского народа совместно с украинскими спецслужбами якобы готовил протесты на оккупированном украинском полуострове.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Как заявили журналистам в Центре общественных связей ФСБ, в рамках расследования уголовного дела в отношении трех граждан РоSSии, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное в Крыму, получены сведения о связи Меджлиса со спецслужбами Украины.

"По словам задержанных, кроме участия в подготовке диверсии Главное управление разведки (ГУР) МО Украины через Меджлис пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ также заявили, что знают имена всех "причастных к диверсии, от исполнителей к кураторам с украинской разведки".

Напомним, в конце прошлой недели оккупационная власть Крыма провела обыски и задержала первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РоSSии-диверсия. По этой статье предусматривается наказание от 12 до 15 лет заключения.

7 сентября оккупационный Киевский районный суд Симферополя постановил взять под стражу братьев Азиза и Асана Ахтемова до 4 ноября.

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