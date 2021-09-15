Экс-директор "Массандры", которая открыла Путину и Берлускони 240-летний херес, получила подозрение в военном преступлении

Подозреваемая сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Ялте.

Фото: ark.gp.gov.ua

Служба безопасности Украины переквалифицировала уголовное дело о 240-летней бутылке хереса, которую в 2015 году преподнесли Владимиру Путину и Сильвио Берлускони во время их визита на крымский завод "Массандра".

На сайте прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщается, что в январе 2016 года директору завода Янине Павленко сообщили подозрение по ч.5 ст.191 УК (завладение имуществом в особо крупных размерах), но теперь ее действия квалифицировали по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).

"«Генеральная директор» Массандры подозревается в совершении военного преступления, что заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории АР Крым и города Севастополя", - заявила прокуратура.

Фото: promved.ru

Сейчас Павленко возглавляет оккупационную администрацию в городе Ялта.

Бутылка Хереса-де-ла-Фронтера урожая 1775 года была одним из самых ценных экземпляров энотеки "Массандры", ее стоимость составила более 100 тьсяч долларов. В соответствии с законодательством Украины она считалась национальным достоянием и имеет значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.

Уникальное коллекционное вино привез в Крым из Испании основатель "Массандры" граф Михаил Воронцов. В энотеке "Массандры" на момент оккупации Крыма в 2014 году сохранялось пять бутылок Херес-де-ла-Фронтера, еще две бутылки продали на аукционе Сотбис в 1990-м и 2001 годах.

Винзавод "Массандра" оккупанты "национализировали" еще в 2014 году, а в 2020 году его продали компании "Южный проект", которая принадлежит банку "РоSSия" (основной акционер - Юрий Ковальчук, который считается одним из "кошельков" Владимира Путина). В начале 2021 года по этому факту руководители оккупационной администрации Сергей Аксенов и Владимир Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

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