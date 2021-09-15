?Журналистское объединение OCCRP прекратило работу в РоSSии из-за угрозы репрессий

"Правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами".

Международное объединение журналистов-расследователей OCCRP, известное по расследованию так называемого "Панамского досье", объявило о прекращении работы в РоSSии. Это связано с преследованием журналистов со стороны роSSийского правительства.

На сайте OCCRP сообщается, что за последний месяц большинство роSSийских партнеров сети попали в список "иностранных агентов" или "нежелательных организаций". Те, кто получил такой статус, должны соблюдать жесткие требования, которые мешают работать. Многие вынуждены закрыться.

"Сейчас наша работа в РоSSии может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", - пояснил соучредитель и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.

РоSSийским сотрудникам OCCRP предложили эмигрировать. Тем, кто отказался, выплатили выходное пособие.

Последнее расследование OCCRP, которое касается РоSSии, вышло 14 сентября на сайте "Важных историй". Оно касается близкой к министру иностранных дел Сергею Лаврову женщины и ее богатств.

Об Украине OCCRP также пишет. Например, в 2019 году журналисты выпустили расследование о выводе $5,5 млрд из Приватбанка перед национализацией, а в 2021 году - об украинском следе во взрыве в порту Бейрута.

Напомним, что в РоSSии в последние несколько месяцев происходит зачистка медиаполя. Начиная с апреля 2021 года иноагентами объявили ряд независимых СМИ , включая "Медузу", VTimes (которому пришлось закрыться), "Инсайдеров", телеканал "Дождь", издание "Важные истории".

Из-за угрозы репрессий закрылись медиаресурсы Михаила Ходорковского: "Открытые медиа" и "МБХ Медиа".