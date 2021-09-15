Украина взяла на вооружение новую радиолокационную станцию "Феникс-1"

Фото: iskra.zp.ua

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1", разработанную запорожским научно-производственным комплексом "Искра".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Феникс-1" является модернизацией радиолокационной станции 79К6 "Пеликан" и используется в противовоздушной обороне для выдачи данных о цели.

"«Феникс-1» будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы «Бук-М1» и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех. Благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели", - сказал министр обороны Андрей Таран.

Фото: iskra.zp.ua

На сайте "Искры" сообщается, что РЛС 80К6КС1 успешно прошла трехмесячные государственные испытания весной-летом 2021 года.

Утверждается, что уникальность 80К6КС1 заключается в построении передающего устройства на современных твердотельных модулях, использовании технологий цифровых антенных решеток, реализации на новейшей элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работающих по разработанным на предприятии высокоэффективным методам.