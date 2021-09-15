Разумков считает, что списки олигархов должна составлять независимая комиссия при НАПК, а не СНБО

По мнению спикера Рады пребывание законопроекта на экспертизе в Венецианской комиссии не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что составление списков олигархов должно быть прерогативой независимой комиссии, которую необходимо создать при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, что работает на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК", - сказал Разумков.

По словам спикера, определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны. При этом он отметил, что при подготовке законопроекта "нельзя забывать о конституционные нормы".

"СНБО не имеет функций признания того или иного человека кем-либо. Так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный Суд скажет свою позицию, и мы будем иметь не очень хороший вид и внутри государства, и за его пределами", - сказал Разумков.

Он напомнил, что пребывание законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Венецианской комиссии не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте.

"Если законопроект будет готов к рассмотрению, и на этом настаивать комитет и фракции Верховной Рады - да, он пойдет в зал, как это предусматривает регламент. А если коллеги озвучат другое мнение... Я приму и один, и второй вариант. Я не имею ограничений для внесения его в повестку дня в связи с тем, что он направлен в Венецианскую комиссию", - отметил спикер Рады.

Разумков также напомнил, что подал свои правки ко второму чтению законопроекта.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он влияние олигархов на парламент, Разумков сказал: "Я, как глава Верховной Рады, не общался с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где на меня оказывалось бы давление или меня просили бы о чем-то, а тем более - за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Возможно, потому, что понимают, какой будет ответ".

Напомним, в июне в СНБО заявили, что скоро обнародуют перечень олигархов, в который попадут те, кто имеет более 1,2 млрд грн состояния, а также является владельцем СМИ .

1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительной экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

2 сентября омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В замечаниях Денисовой сказано, что включение олигархов в реестр "будет отбываться при наличии определенных обстоятельств, как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль за ней, наличием денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть, делает вывод омбудсмен, включению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией. В общем замечания Денисовой содержат 16 пунктов с претензиями. Омбудсмен считает, что законопроект не может быть поддержан.

Министр юстиции Денис Малюська такую позицию омбудсмена раскритиковал и сказал, что "оказывается, законопроект дискриминирует олигархов по имущественному признаку, что якобы нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека".

Однако, спикер Совета Разумков все же направил документ в Венецианскую комиссию.