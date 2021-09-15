Разумков считает, что списки олигархов должна составлять независимая комиссия при НАПК, а не СНБО

По мнению спикера Рады пребывание законопроекта на экспертизе в Венецианской комиссии не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении.

Разумков считает, что списки олигархов должна составлять независимая комиссия при НАПК, а не СНБО
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что составление списков олигархов должно быть прерогативой независимой комиссии, которую необходимо создать при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, что работает на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) - не под НАПК, а при НАПК", - сказал Разумков.

По словам спикера, определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны. При этом он отметил, что при подготовке законопроекта "нельзя забывать о конституционные нормы".

"СНБО не имеет функций признания того или иного человека кем-либо. Так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный Суд скажет свою позицию, и мы будем иметь не очень хороший вид и внутри государства, и за его пределами", - сказал Разумков.

Он напомнил, что пребывание законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Венецианской комиссии не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте.

"Если законопроект будет готов к рассмотрению, и на этом настаивать комитет и фракции Верховной Рады - да, он пойдет в зал, как это предусматривает регламент. А если коллеги озвучат другое мнение... Я приму и один, и второй вариант. Я не имею ограничений для внесения его в повестку дня в связи с тем, что он направлен в Венецианскую комиссию", - отметил спикер Рады.

Разумков также напомнил, что подал свои правки ко второму чтению законопроекта.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он влияние олигархов на парламент, Разумков сказал: "Я, как глава Верховной Рады, не общался с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где на меня оказывалось бы давление или меня просили бы о чем-то, а тем более - за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Возможно, потому, что понимают, какой будет ответ".

Напомним, в июне в СНБО заявили, что скоро обнародуют перечень олигархов, в который попадут те, кто имеет более 1,2 млрд грн состояния, а также является владельцем СМИ.

1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительной экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

2 сентября омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В замечаниях Денисовой сказано, что включение олигархов в реестр "будет отбываться при наличии определенных обстоятельств, как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль за ней, наличием денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть, делает вывод омбудсмен, включению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией. В общем замечания Денисовой содержат 16 пунктов с претензиями. Омбудсмен считает, что законопроект не может быть поддержан.

Министр юстиции Денис Малюська такую позицию омбудсмена раскритиковал и сказал, что "оказывается, законопроект дискриминирует олигархов по имущественному признаку, что якобы нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека".

Однако, спикер Совета Разумков все же направил документ в Венецианскую комиссию.

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