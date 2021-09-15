В Раду внесли проект изменений в бюджет на 2021 год для финансирования субсидий и "Большой стройки"

На дороги - 15 млрд гривен, на субсидии - 12 млрд, на округа - 4 млрд.

Группа депутатов из фракции "Слуга народа" во вторник, 14 сентября, зарегистрировала в парламенте проект изменений к государственному бюджету на 2021 год. Они предусматривают увеличение доходов и расходов примерно на 39 млрд гривен.

Законопроект, разработанный при участии Министерства финансов, зарегистрирован под номером 6052.

В случае принятия законопроекта в предложенной редакции доходы бюджета вырастут до 1,147 трлн гривен, расходы - до 1,385 трлн.

Поскольку авторы законопроекта прогнозируют значительное перевыполнение плана доходов бюджета по общему фонду, они предлагают разделить эти деньги:

15 млрд гривен - на "Большую стройку"

12 млрд гривен - на субсидии

3,8 млрд гривен - на выплату денежного обеспечения военным

2,5 млрд гривен - на соцэкономразвитие регионов

2 млрд гривен - на программу медицинских гарантий

1,5 млрд гривен - на развитие инфраструктуры регионов

1 млрд гривен - на зарплаты шахтерам

0,56 млрд гривен - в уставные капиталы аэропорта "Борисполь", авиапредприятия "Украина" и "Укрсервис Минтранса"

0,28 млрд гривен - на денежную компенсацию за надлежащее жилье для переселенцев и тому подобное.

Напомним, что в последний раз Верховная Рада вносила изменения в госбюджет в июле, когда был выделен 1 млрд грн на "большую реставрацию" памятников коммунальной формы собственности.

Доходы госбюджета на 2021 год должны составлять 1,107 трлн гривен, расходы - 1,345 трлн гривен.