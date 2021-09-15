На Луганщине задержали одного из организаторов псевдореферендума 2014 года, который семь лет скрывался в РоSSии

По данным следствия, мужчина возглавлял так называемую "избирательную комиссию" в Новопсковском районе.

На Луганщине задержали одного из организаторов псевдореферендума 2014 года, который семь лет скрывался в РоSSии
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник семь лет скрывался от украинских правоохранителей на территории РоSSии. Его задержали в ходе спецоперации в Новопскове.

По данным следствия, мужчина возглавлял так называемую "избирательную комиссию" в Новопсковском районе. Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового голосования, контролировал "подсчет голосов" и отправление "бюллетеней" оккупационной власти Луганска.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина убежал в РФ. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса и объявили в розыск.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Напомним, в июле СБУ задержала женщину-организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSии. Благодаря спланированной спецоперации, сотрудникам спецслужбы удалось инициировать ее приезд на территорию Украины.

В апреле СБУ разоблачила и задержала боевика "ЛНР", который устроился на работу в МВД.

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