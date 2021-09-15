Определением олигархов должна заниматься комиссия экспертов, а не СНБО, - Кира Рудык

Украинская экономика не сможет оздоровиться, если она скована монополиями. Но так называемый антиолигархический законопроект власти точно не решит этой проблемы. Необходимо всего лишь обеспечить работу органов, в компетенцию которых входит противодействие олигархату. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

Политик убеждена, что для эффективной деолигархизации Украина имеет все инструменты. Не хватает только политической воли. Антимонопольный комитет должен просто делать свою работу, полномочия у него есть. Необходимо довести до успешного завершения судебную реформу и реформу корпоративного управления, изменить налоговое законодательство. Все эти шаги подробно описаны в антиолигархическом пакете «Голоса», отметила Рудык.

«Кого бы ни назвали олигархом, как бы ни осуждали, если при этом состояние можно спокойно восстановить в коррумпированных судах - все напрасно. Также не секрет, что кроме ренты, олигархи получают доходы за счет государственных предприятий. Это такие «кормушки», которые существуют очень давно и кормят конкретных людей. Реформа государственного корпоративного управления - это тот шаг, который сможет эти «кормушки» прикрыть. Налоги должны платить крупные компании, которые сейчас этого избегают», - отметила Кира Рудык.

То есть достаточно этих четырех шагов. И не обязательно кого-то называть олигархом. Для того, чтобы оздоравливать экономику, для того, чтобы люди почувствовали изменения, как это влияет на их возможности вести собственное дело.

Частично «Голос» как парламентская фракция это уже делает. Но процесс длительный, и он совершенно точно исключает, чтобы СНБО по очень странным критериям определял конкретные имена и фамилии. Которые потом приходят договариваться к президенту для того, чтобы из этого списка выйти.

«Именно поэтому мы не поддерживали этот законопроект в первом чтении. Подали большое количество поправок и не будем его поддерживать в том виде, в котором он сейчас. Одно из наших предложений - замена органа, который определяет, кто олигарх, а кто нет. Чтобы это была не СНБО, а комиссия независимых экспертов, в частности, международников. В целом, самая большая проблема действующей власти, кроме отсутствия стратегии, это попытка делать все в «ручном» режиме, по указанию «сверху». Это абсолютно ошибочный путь», - считает Кира Рудык.