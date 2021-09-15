76-я "гибридная" Генассамблея ООН начнется с украинского вопроса

Первая неделя будет организационной, а высокая неделя дебатов стартует 21 сентября.

76-я "гибридная" Генассамблея ООН начнется с украинского вопроса
Фото: IOGT International

Во вторник, 14 сентября, в 15:00 по Нью-Йорку и в 22:00 по Киеву стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Первая неделя Генассамблеи будет организационной. Предыдущий ее глава - турецкий дипломат Волкан Бозкир - передаст председательство своему преемнику, бывшему министру иностранных дел Мальдивской республики, Абдулле Шахиду.

Новый состав Генкомитета и Генассамблеи уже должен принять повестку дня сессии. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Когда речь идет о рассмотрении украинской проблематики, то среди ключевых вопросов, которые уже в ближайшие часы будут рассматриваться новой Генассамблеей, является сохранение в ее повестке дня пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины!" - прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Впервые ситуация на временно оккупированных территориях Украины была внесена в официальное расписание Генассамблеи в 2018-м году. 9 сентября этого года РоSSия выступила против сохранения этого пункта и инициировала соответствующее голосование.

Представителей Москвы поддержали 11 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Сирия, Филиппины и Зимбабве. Однако 71 страна ООН проголосовала за сохранение этого пункта на 76 й сессии.

Еще одной важной темой украинские дипломаты называют Декларацию Крымской платформы, которую Украина вместе с партнерами приняла в августе.

Напомним, высокая неделя дебатов Генассамблеи ООН стартует во вторник, 21 сентября, и продлится до понедельника, 27 сентября. Нынешние дебаты называют "гибридными", поскольку выступления руководителей государств будут проходить как лично, так и в формате видео.

Страны, которые планируют личный визит, будут ограничены в количестве представителей, которые должны иметь отрицательный тест на COVID.

В рамках Генассамблеи ожидаются также двусторонние встречи глав государств и правительств и ряд министерских заседаний. Правда, большинство делегатов будут встречаться вне здания ООН. По требованию самой организации и США, как принимающей стороны, количество мест для проведения встреч в штаб-квартире будет ограниченным.

Всего подтвердили свое личное присутствие на высокой неделе представители 83-х стран.

23 февраля состоялось заседание Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных Россией территориях, созванное по инициативе Украины. Украинская сторона поднимала вопрос об организованном незаконно РФ форуме "Русский Донбасс".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
Операцией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - ЧубаровОперацией по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины, - Чубаров
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
Директор Института украинского языка НАН назвал переход на латиницу нонсенсомДиректор Института украинского языка НАН назвал переход на латиницу нонсенсом
Зеленский создал Совет по молодежным вопросамЗеленский создал Совет по молодежным вопросам
США и ЕС надеются договориться по вопросам слежки за европейцами, но ясности пока нетСША и ЕС надеются договориться по вопросам слежки за европейцами, но ясности пока нет
СНБО готовит рассмотрение вопроса по результатам "банкопада"СНБО готовит рассмотрение вопроса по результатам "банкопада"
Запорожскую Хортицу после "Большой стройки" откроют в День украинского казачестваЗапорожскую Хортицу после "Большой стройки" откроют в День украинского казачества
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Новый учебный год начнется вовремя и в обычном режиме, - ШмыгальНовый учебный год начнется вовремя и в обычном режиме, - Шмыгаль
За прошедшие сутки на востоке Украины убили украинского военногоЗа прошедшие сутки на востоке Украины убили украинского военного
Украинского алкогольного магната Климца осудили в РоSSии к 9 годам колонииУкраинского алкогольного магната Климца осудили в РоSSии к 9 годам колонии
Порошенко призвал инициировать специальное заседание Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации КрымаПорошенко призвал инициировать специальное заседание Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости