76-я "гибридная" Генассамблея ООН начнется с украинского вопроса

Первая неделя будет организационной, а высокая неделя дебатов стартует 21 сентября.

Во вторник, 14 сентября, в 15:00 по Нью-Йорку и в 22:00 по Киеву стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Первая неделя Генассамблеи будет организационной. Предыдущий ее глава - турецкий дипломат Волкан Бозкир - передаст председательство своему преемнику, бывшему министру иностранных дел Мальдивской республики, Абдулле Шахиду.

Новый состав Генкомитета и Генассамблеи уже должен принять повестку дня сессии. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Когда речь идет о рассмотрении украинской проблематики, то среди ключевых вопросов, которые уже в ближайшие часы будут рассматриваться новой Генассамблеей, является сохранение в ее повестке дня пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины!" - прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Впервые ситуация на временно оккупированных территориях Украины была внесена в официальное расписание Генассамблеи в 2018-м году. 9 сентября этого года РоSSия выступила против сохранения этого пункта и инициировала соответствующее голосование.

Представителей Москвы поддержали 11 стран: Армения, Беларусь , Боливия, Куба, Северная Корея, Иран , Казахстан, Никарагуа, Сирия, Филиппины и Зимбабве . Однако 71 страна ООН проголосовала за сохранение этого пункта на 76 й сессии.

Еще одной важной темой украинские дипломаты называют Декларацию Крымской платформы, которую Украина вместе с партнерами приняла в августе.

Напомним, высокая неделя дебатов Генассамблеи ООН стартует во вторник, 21 сентября, и продлится до понедельника, 27 сентября. Нынешние дебаты называют "гибридными", поскольку выступления руководителей государств будут проходить как лично, так и в формате видео.

Страны, которые планируют личный визит, будут ограничены в количестве представителей, которые должны иметь отрицательный тест на COVID.

В рамках Генассамблеи ожидаются также двусторонние встречи глав государств и правительств и ряд министерских заседаний. Правда, большинство делегатов будут встречаться вне здания ООН . По требованию самой организации и США , как принимающей стороны, количество мест для проведения встреч в штаб-квартире будет ограниченным.

Всего подтвердили свое личное присутствие на высокой неделе представители 83-х стран.