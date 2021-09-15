Начальника строительного управления Минобороны задержали по подозрению во взятке

Деньги якобы взяли у застройщика в Гостомеле.

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало начальника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины по подозрению во взятке. Вместе с ним было задержано вероятного посредника, который вел переговоры об откате.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и Офиса генерального прокурора.

Задержанные якобы взяли у застройщика 30 тысяч долларов за содействие в строительстве в Гостомеле на землях, находящихся в аренде Министерства обороны.

"По данным следствия, они требовали от представителя общества 30 тыс долларов США за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в пгт. Гостомель Киевской области. Также за эти деньги они обещали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт. Гостомель в пользование на условиях аренды и заключения с Центральным территориальным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемых задержали 14 сентября после получения второго транша неправомерной выгоды.

Фото: dbr.gov.ua

Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).