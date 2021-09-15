Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
Инвестиционная политика Украины испытывает сопротивление олигархических кланов, считает министр экономики Алексей Любченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает пресс-служба
Что мешает привлечению инвестиций
Любченко отметил, что существующая практика ведения бизнеса в нашей стране не способствует привлечению инвестиций и требует основательного реформирования.
«Не придет инвестор в страну с олигархическими кланами, непрозрачными правилами, отсутствием государственных гарантий, интегрированной коррупционной системой», — заявил министр.
По мнению Любченко государственная инвестиционная политика чувствует сопротивление олигархических кланов, но уже пройдена «точка невозврата», и обратного пути нет.
В то же время он подчеркнул, что правительство таки работает над привлечением инвестиций.