Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных

Инвестиционная политика Украины испытывает сопротивление олигархических кланов, считает министр экономики Алексей Любченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает пресс-служба минэкономики .

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Что мешает привлечению инвестиций

Любченко отметил, что существующая практика ведения бизнеса в нашей стране не способствует привлечению инвестиций и требует основательного реформирования.

«Не придет инвестор в страну с олигархическими кланами, непрозрачными правилами, отсутствием государственных гарантий, интегрированной коррупционной системой», — заявил министр.

По мнению Любченко государственная инвестиционная политика чувствует сопротивление олигархических кланов, но уже пройдена «точка невозврата», и обратного пути нет.

В то же время он подчеркнул, что правительство таки работает над привлечением инвестиций.