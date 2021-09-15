Адвокаты Шандры подали жалобу в ЕСПЧ по делу "Кузни на Рыбальском"

Адвокаты главы правления «Кузни на Рыбальском» Валерия Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за политических преследований, нарушения прав подзащитного и применения к нему пыток.

Об этом журналистам сообщил адвокат Константин Рыбачковский, сообщает "Прямой".

"Действия органа расследования в отношении моего клиента сейчас напоминают действия следователей в период большого террора СССР 1937-1938 годов. Именно тогда поступали так и применяли к заключенным как физическое, так и психологическое давление", - говорит Рыбачковский. Он сообщил, что Валерия Шандру ночью поднимали, заковывали в наручники и часами возили в тесной конвойной машине.

«Человека 69 лет, с хроническими заболеваниями, который уже более двух месяцев находится под стражей, целый день возили в конвойной машине, целый день держали в маленькой комнате для конвоирования в Печерском суде неизвестно для чего. Никаких заседаний и действий с ним не проводилось. Он был лишен права на пищу - на обед. Он был лишен права на нормальную подвижную деятельность, нормальную жизнедеятельность. У него не было прогулок. И только вечером его конвоировали назад", - отметил адвокат.

"За почти 2,5 месяца нахождения под стражей у Валерия Шандры обострились хронические болезни. В прошлом году Валерий Александрович перенес оперативное вмешательство, это тоже надо учитывать, мы об этом заявляли в суде. Он неоднократно обращался к врачу в следственном изоляторе, надлежащей медицинской помощи он не получает", - говорит адвокат.

«Хочу напомнить, что под пыткой понимается умышленное причинение сильной физической боли или физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие его воле. Таким образом, мы, как защитники Валерия Шандры, можем квалифицировать эти действия именно как пытки", - отмечает Константин Рыбачковский.

К делу подключился известный европейский специалист по правам человека, мэтр Грегори Туан дит Дюдон, ранее работавший старшим юристом ЕСПЧ .

"Сегодня мы подали жалобу в ЕСПЧ по поводу того, что происходит с нашим клиентом. Мы надеемся на приоритетное рассмотрение этого дела", - говорит адвокат.

Он отметил, что эта жалоба опирается на целый ряд норм Европейской конвенции по правам человека.

"В частности, незаконность и избыточность меры пресечения в виде содержания под стражей, нарушение принципа презумпции невиновности. Мне, как эксперту в этой области, совершенно ясно, что это предвзятое решение, это решение направляли внутренние мотивы", - говорит адвокат.

«Все дело стоит на очень шатких основаниях, абсолютно уверен, что реакция судебной системы в Украине вызвана паникой. У нас есть еще один обвиняемый, и его также удерживают под стражей вопреки правилам состязательного процесса. Нет своевременного судебного решения о законности содержания под стражей, в частности, господина Павловского", - отмечает Грегори Туан дит Дюдон.

"Мы надеемся на быструю реакцию ЕСПЧ , будет очень быстрый категорический запрос относительно обоснованности законности такого содержания под стражей. Мне кажется, что позиция такого украинского судопроизводства очень шаткая, как и вся конструкция политически мотивированного дела. Она настолько ломкая, что вместе не держится. И я надеюсь помимо реакции ЕСПЧ , на здоровую справедливую реакцию от судебной системы Украины", - резюмирует адвокат из Страсбурга.

"Мы убеждены в том, что это дело исключительно политическое. Оно направлено на создание у общества иллюзии того, чтобы оправдать слухи, которые были два года назад о том, что администрация Порошенко наживается на военных заказах. Доказательств риторике, с которой Владимир Зеленский ходил на выборы президента в 2019 году, за 2,5 года не нашлось, поэтому возникло это уголовное дело", - говорит адвокат Илья Новиков.

"Когда человека два месяца держат без всякого допроса, это невозможно объяснить никакими случайными накладками в работе судебной системы, когда апелляция на арест не рассматривается вплоть до истечения срока, на который этот арест применим, - никак иначе объяснить всю эту ситуацию, кроме как давление на арестованных с целью получить от них ложные показания, я не могу", - говорит Новиков.

"Людей фактически используют, как заложников. Сегодня была подана жалоба от имени Валерия Шандры в Европейский Суд по правам человека. Не часто бывает так, что уже на столь ранней стадии процесса, когда дело еще далеко до завершения расследования, когда оно еще не поступило в суд, у защиты есть четкие данные для того, чтобы поставить вопрос о политическом характере преследования. В этом случае прошло два месяца с момента, когда были обыски и были задержания, аресты этих четырех человек, и у нас такие основания есть", - резюмировал Илья Новиков.