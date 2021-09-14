Вопрос о переходе Украины в "желтую" зону рассмотрят на следующей неделе, - Ляшко

На тот момент вступит в силу принятое правительством постановление, устанавливающее новые карантинные ограничения.

Вопрос о переходе Украины в "желтую" зону рассмотрят на следующей неделе, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Вопрос об усилении карантинных ограничений из-за ситуации с распространением COVID-19 в Украине рассмотрят в начале следующей недели.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, речь пойдет о переводе всей страны в "желтую зону" по уровню эпидемической опасности.

"Вопрос о переводе Украины в желтый уровень эпидемиологической опасности будет решаться минимум в понедельник-вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло", - сказал Ляшко.

Напомним, вчера Кабмин утвердил новые карантинные нормы. Они вступят в силу с 20 сентября. В Украине остается разделение на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону заражения. Заведения и учреждения, в которых персонал будет вакцинирован двумя дозами, будут работать даже в "красной" зоне.

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