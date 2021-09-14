В каждой ОТГ должен работать полицейский офицер, - Монастырский
Сейчас в Украине службу несут 632 офицера общины.
Министерство внутренних дел имеет целью до конца следующего года довести количество полицейских офицеров общины до двух тысяч.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.
"Полицейские, работающие на местах, могут вернуть простому гражданину в селе, поселке, городе чувство безопасности. Этот проект должен жить", - сказал Монастырский во время передачи новых автомобилей для правоохранителей, которые будут работать в новосформированных ОТГ.
Со своей стороны глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что в настоящее время службу несут 632 офицера общины.
"Сейчас мы обслуживаем шесть миллионов граждан, проживающих в более чем четырех тысячах населенных пунктов, а всего в Украине их почти 30 тысяч. Основная наша цель - это своевременное реагирование на вызовы и сообщения", - сказал Клименко.
Он отметил, что каждый полицейский, который вскоре приедет в общину, должен быть обеспечен рабочим местом, автомобилем и жильем.
Полицейский офицер общины (ПОО) - это офицер Национальной полиции Украины, который живет и работает в определенной территориальной общине (ТО). Его главные задачи - обеспечивать порядок, предотвращать правонарушения и преступления в пределах своей территориальной общины.