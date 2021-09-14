В каждой ОТГ должен работать полицейский офицер, - Монастырский

Сейчас в Украине службу несут 632 офицера общины.

Фото: МВД

Министерство внутренних дел имеет целью до конца следующего года довести количество полицейских офицеров общины до двух тысяч.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

"Полицейские, работающие на местах, могут вернуть простому гражданину в селе, поселке, городе чувство безопасности. Этот проект должен жить", - сказал Монастырский во время передачи новых автомобилей для правоохранителей, которые будут работать в новосформированных ОТГ.

Со своей стороны глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что в настоящее время службу несут 632 офицера общины.

"Сейчас мы обслуживаем шесть миллионов граждан, проживающих в более чем четырех тысячах населенных пунктов, а всего в Украине их почти 30 тысяч. Основная наша цель - это своевременное реагирование на вызовы и сообщения", - сказал Клименко.

Он отметил, что каждый полицейский, который вскоре приедет в общину, должен быть обеспечен рабочим местом, автомобилем и жильем.

Полицейский офицер общины (ПОО) - это офицер Национальной полиции Украины, который живет и работает в определенной территориальной общине (ТО). Его главные задачи - обеспечивать порядок, предотвращать правонарушения и преступления в пределах своей территориальной общины.

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