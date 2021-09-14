МВД будет требовать повышения зарплат полицейским, - Монастырский

Сейчас зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч гривень, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

Министерство внутренних дел будет требовать повышения зарплат полицейским.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время вручения полицейским офицерам общин 86 новых служебных автомобилей.

Он отметил, что вопрос заработной платы сотрудников полиции до сих пор остается острым.

"Низкая заработная плата - один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Его необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас продолжается. Это важный вопрос безопасности и доверия граждан", - сказал глава МВД .

Монастырский рассказал, что в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч гривень, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

"Для районных центров, сельских общин - это минимально возможно, но если это полицейский офицер общины, который отвечает за несколько сел и населенных пунктов, где он работает, - это мало. В городах это фактически не выдерживает конкуренции", - считает глава МВД .

Он отметил, что будет обращаться к депутатам Верховной Рады за поддержкой - внесением необходимых изменений в госбюджет.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что минимальное денежное содержание в НПУ - 12 тысяч гривень, а средняя заработная плата - 13 тысяч гривень. Полицейским офицерам общин пока выплачивают до 14 тысяч гривень.

"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас есть у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается. Также проблемным остается вопрос качества подбора персонала на должности в Национальной полиции. Мы сталкиваемся с проблемой - пойдет высококвалифицированный специалист, юрист, на службу в полицию за такую зарплату? Этот вопрос конкуренции", - отметил он.