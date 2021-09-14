Герасимов призвал создать "реальную ВСК" по делу "вагнеровцев"

В состав этой ВСК должны войти представители всех фракций и депутатских групп, кроме «пятой колонны».

Герасимов призвал создать "реальную ВСК" по делу "вагнеровцев"
Фото: LB.ua

В рамках расследования «вагнергейта» должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Владимира Зеленского, включая его самого. Об этом журналистам заявил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов.

«События последних дней расставляют точки над «і» в деле расследования того, как и кем была слита блестящая операция украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев». В этой стране уже все знают, что спецоперация была. Спецоперация украинских спецслужб в рамках уголовного производства по задержанию преступников из ЧВК «Вагнер», которые убивали наших десантников, которые убивали невинных жертв МН17, которые убивали украинских воинов», - отметил Герасимов.

«По моему мнению, события последних дней развеивают сомнения в том, что операция была остановлена, а фактически слита и провалена после пресловутого заседания или совещания у Зеленского», - констатировал Артур Герасимов.

Он требует допросить в рамках Временной следственной комиссии всех участников совещания у Зеленского.

«Мы требуем спросить у руководителя Службы безопасности Украины Баканова, почему за 13 месяцев не было ни одного следственного действия для расследования этого преступления. Но это - не задача для этой псевдо-ВСК, которая сейчас начала свое заседание. Или кто-то верит, что «Слуги народа» будут расследовать преступления своего руководства?» - замечает Герасимов.

Он в очередной раз призвал создать реальную ВСК, в предмет ведения которой будут четко записано вопросы расследования слива операции по «вагнеровцам». В состав этой ВСК должны войти представители всех фракций и депутатских групп, кроме «пятой колонны», убежден Герасимов.

«Я бы хотел обратиться к работникам правоохранительных органов, СБУ, ГБР, Управления разведки и другим. Если к вам обращались, обращаются, будут обращаться определенные государственные чиновники с требованием или просьбой уничтожить или переписать документы относительно этого дела - не делайте этого. Это уголовная ответственность. Не покрывайте преступников, которые сдали эту блестящую операцию украинских спецслужб», - резюмировал Артур Герасимов.

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