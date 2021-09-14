Нидерланды ослабляют карантинные ограничения

Большинство требований по социальному дистанцированию в стране будут отменены с 25 сентября.

Правительство Нидерландов во вторник объявило о решении ослабить карантинные ограничения относительно коронавируса и введения COVID-сертификатов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что COVID-сертификаты позволят посещать бары, рестораны, клубы и культурные мероприятия.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что большинство требований по социальному дистанцированию в стране будут отменены с 25 сентября.

Напомним, в Амстердаме в воскресенье прошел митинг против коронавирусных огрвничений, участие в котором приняли около 10 тысяч человек.

Протесты из-за антиковидных ограничений, в том числе локдауна, проходят в Нидерландах уже не впервые. В марте полиция разгоняла митинг водометами из-за отказа соблюдать социальное дистанцирование.