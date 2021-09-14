Заседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось из-за отсутствия кворума, - Бурба

Заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины во вторник, 14 сентября, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом заявил бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, передает "Интерфакс-Украина".

"Я прибыл на заседание по приглашению Безуглой (руководителя ВСК Марьяны Безуглой - ред.), вместе с тем получил информацию, что сегодня заседания не будет из-за того, что отсутствовал кворум. Более того, получил дополнительное приглашение на понедельник ... заседание сегодня не состоялось, я общался с ней (Безуглой - ред.)", - сказал Бурба.

При этом на уточняющий вопрос о непосредственно деле "вагнеровцев" он отвечать не стал, объяснив это тем, что все ответы может предоставить только ВСК.

"В понедельник я отвечаю на все вопросы (членов ВСК), после этого, возможно, пообщаюсь с вами (журналистами - ред.)", - сказал Бурба.

Как сообщалось, Бурба прибыл на заседание, чтобы предоставить информацию по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер". Следующее заседание ВСК назначено на понедельник, 20 сентября.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщил, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

Опроверг украинскую операцию и президент Владимир Зеленский: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не произошло, я считаю - слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".

10 сентября глава ВСК Марьяна Безуглая сообщила: ВСК пришла к выводу, что непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было. Вместо этого проводился "специальное разведывательное мероприятие".