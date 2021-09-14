Суд в Праге отправил россиянина Франчетти под арест, где он будет ждать экстрадиции в Украину

Адвокат считает, что его подзащитного не выдадут, а арест - это "обычное дело в процедурах экстрадиции".

Суд в Праге отправил россиянина Франчетти под арест, где он будет ждать экстрадиции в Украину
Фото: novinky.cz

Городской суд Праги отправил задержанного в аэропорту россиянина Александра Франчетти под арест, где он будет ждать результатов рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

После оглашения решения суда адвокат Франчетти Ян Шварц заявил, что запрос Украины об экстрадиции был "политически мотивированным и не имел ничего общего с преступной деятельностью".

"Арест - обычное дело в процедурах экстрадиции. Редко бывает, что клиента отпускают. Будем надеяться, что при принятии решения об экстрадиции суд не подвергнется политизации", - цитирует издание Шварца.

Адвокат также заявил, что в случае экстрадиции в Украину Франчетти "ждут пытки и может угрожать смерть".

Напомним, 12 сентября в международном аэропорту Праги по запросу Украины задержали гражданина РоSSийской Федерации Александра Франчетти.

13 сентября Офис генпрокурора Украины обратился в Министерство юстиции Чехии с повторной просьбой о выдаче задержанного. Впервые с таким запросом украинские правоохранители обратились к чешским коллегам еще в августе 2020 года, а 13 сентября подтвердили актуальность запроса об экстрадиции.

Франчетти в Украине разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины). Голосеевский районный суд Киева уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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