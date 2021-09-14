У ЕС нет другого выхода, кроме как говорить с талибами, - Боррель

Глава европейской дипломатии попытается скоординироваться с правительствами стран ЕС для организации дипломатического присутствия в Кабуле.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Европейскому Союзу ничего не остается, кроме как вести переговоры с новыми руководителями Афганистана из движения "Талибан".

Об этом он заявил в Европарламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Афганский кризис не закончился. Чтобы иметь любой шанс повлиять на события, у нас нет другого выхода, кроме как сотрудничать с талибами", - сказал Боррель.

Он отметил, что попытается скоординироваться с правительствами стран Евросоюза для организации дипломатического присутствия в Кабуле.

Министры иностранных дел ЕС установили условия для восстановления гуманитарной помощи и дипломатических связей с талибами, которые взяли под контроль Афганистан 15 августа, включая уважение прав человека, в частности прав женщин.

"Возможно, это чистый оксюморон говорить о правах человека, но это то, о чем мы должны их спросить", - сказал Боррель.

Напомним, экс-премьер Великобритании Тони Блэр во время дискуссии в рамках YES (Ялтинской экономической стратегии) заявил, что Запад должен определить новую стратегию относительно предоставления военной и финансовой помощи странам, находящимся в зоне военных конфликтов и имеющим проблемы с правлением.

В 2017 году президент США Дональд Трамп договорился с движением "Талибан" о полном выводе американского военного контингента из Афганистана. В обмен на это талибы обязывались бороться против терроризма, проводить межафганский диалог для перемирия и мирного разрешения кризиса.

Реализация этого соглашения стала задачей уже администрации Джо Байдена. В результате она решила не отказываться от этих договоренностей, но перенесла на несколько месяцев завершение вывода войск с территории Афганистана.

Талибы, со своей стороны, активизировали атаки на правительственные войска. Апофеоз наступил в августе - талибы начали захват страны.