У ЕС нет другого выхода, кроме как говорить с талибами, - Боррель
Глава европейской дипломатии попытается скоординироваться с правительствами стран ЕС для организации дипломатического присутствия в Кабуле.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Европейскому Союзу ничего не остается, кроме как вести переговоры с новыми руководителями Афганистана из движения "Талибан".
Об этом он заявил в Европарламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Афганский кризис не закончился. Чтобы иметь любой шанс повлиять на события, у нас нет другого выхода, кроме как сотрудничать с талибами", - сказал Боррель.
Он отметил, что попытается скоординироваться с правительствами стран Евросоюза для организации дипломатического присутствия в Кабуле.
Министры иностранных дел ЕС установили условия для восстановления гуманитарной помощи и дипломатических связей с талибами, которые взяли под контроль Афганистан 15 августа, включая уважение прав человека, в частности прав женщин.
"Возможно, это чистый оксюморон говорить о правах человека, но это то, о чем мы должны их спросить", - сказал Боррель.
Напомним, экс-премьер Великобритании Тони Блэр во время дискуссии в рамках YES (Ялтинской экономической стратегии) заявил, что Запад должен определить новую стратегию относительно предоставления военной и финансовой помощи странам, находящимся в зоне военных конфликтов и имеющим проблемы с правлением.
В 2017 году президент США Дональд Трамп договорился с движением "Талибан" о полном выводе американского военного контингента из Афганистана. В обмен на это талибы обязывались бороться против терроризма, проводить межафганский диалог для перемирия и мирного разрешения кризиса.
Реализация этого соглашения стала задачей уже администрации Джо Байдена. В результате она решила не отказываться от этих договоренностей, но перенесла на несколько месяцев завершение вывода войск с территории Афганистана.
Талибы, со своей стороны, активизировали атаки на правительственные войска. Апофеоз наступил в августе - талибы начали захват страны.
Исламистское движение "Талибан" образовалось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 год руководил страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По разным оценкам, исламисты контролируют около 70% территории Афганистана, число активных боевиков организации оценивают в 27 тыс. человек.