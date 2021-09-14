В центре Кривого Рога снова повредили памятник погибшим под Иловайском воинам

С монумента украдены металлические "гильзы"-вазы, в которые ставили цветы.

В центре Кривого Рога снова повредили памятник погибшим под Иловайском воинам
Пам'ятник загиблим під Іловайськом воїнам
Фото: Геннадій Шаповалов / facebook

В центре Кривого Рога вандалы снова повредили памятный знак "Иловайск-2014 Помним».

Об этом сообщил заместитель городского головы Геннадий Шаповалов.

На опубликованных фото видно, что с монумента были украдены вазы для цветов в виде гильз.

"Подонки отломали и украли металлические вазы для цветов, сделанные из гильз. Произошло это из меркантильных соображений, или по политическим, пока не имеет никакого значения. Монумент - напоминание всем нам о той страшной цене, которую Украина заплатила и продолжает платить за свою свободу и независимость. И каждый, кто пытается посягать на память героев, является преступником в глазах Бога и людей и будет проклят в веках", - написал Шаповалов.

Фото: Геннадий Шаповалов/facebook

Фото: Геннадий Шаповалов/facebook

Напомним, в начале августа вандалы повредили в Кривом Роге памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам.

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