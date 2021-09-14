В порт Одессы с дружественным визитом зашел катер береговой охраны Турции

Визит-ответ продлится до 16 сентября.

В Практическую гавань Одесского морского порта вошел катер береговой охраны Турции, который прибыл в Украину с неофициальным дружественным визитом.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Фото: dpsu.gov.ua

"По традиции, катер Морской охраны «Балаклава» встретил гостей на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дружеский визит-ответ продлится до 16 сентября. Как сообщалось, в августе Флагман Морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" гостил в Стамбуле.

"За время пребывания в Украине морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональные темы. Также программой визита предусмотрено и неофициальное общение и посещение культурно-исторических мест. Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений... За приветственным обедом на флагмане Морской охраны «Григорий Куропятников» турецких коллег принимали в лучших традициях украинского гостеприимства с учетом и уважением к обычаям и культуре гостей", - сообщили в ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в июне в одесский порт заходили два корабля НАТО.