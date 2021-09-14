"Украине больше не нужно выбирать между Израилем и арабским миром", - пресс-секретарь МИД Израиля Хайат

Украине больше не нужно выбирать между сотрудничеством с Израилем и арабским миром.

Такой ответ на вопрос редактора отдела "Мир" издания LB.ua Александра Демченко во время большого онлайн-марафона, посвященного годовщине с дня подписания Авраамских мирных соглашений, дал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат.

Он считает, что это соглашение, которое позволило его государству наладить дипломатические и экономические отношения с рядом арабских стран, является четким сигналом для Украины о том, что ситуация на Ближнем Востоке значительно изменилась.

"Раньше многие страны считали, что их сотрудничество с Израилем может повредить торговли и кооперации с арабскими государствами. Они должны были выбирать. Авраамские соглашения показали, что больше этого не нужно делать. Они также показали, что, поддерживая Израиль, вы получите много новых союзников в ближневосточном регионе... Реалии изменились: теперь Украине не нужно выбирать между Израилем и арабским миром. Вы можете выбрать обе опции", - заявил Хайат.

По словам дипломата, Авраамские соглашения позволили другим странам - партнерам Израиля расширить свое влияние на рынках арабских государств, подписавших этот документ. В частности, как сообщил пресс-секретарь израильского МИД , речь идет об азиатских странах, в частности Индии. Он подчеркивает: Украина также может экономически воспользоваться с этих договоренностей.

"Зона свободной торговли, которая была запущена между Израилем и Украиной, дает возможность украинским компаниям теснее сотрудничать с Израилем, а также, что немаловажно, с арабскими странами, которые подписали Авраамские соглашения. Это позволит украинским предпринимателям достичь новых целей с точки зрения новых возможностей для кооперации и инвестиций", - пояснил Хайат.

Справка: сегодня стартовал интервью гранд-марафон представителя МИД Израиля, посвященный годовщине заключения Авраамского соглашения, которое подписал Израиль из ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Во время интервью гранд-марафона представитель МИД Израиля проведет около 100-130 интервью "один на один" с журналистами из стран, с которыми Израиль имеет дипломатические связи. От каждого государства интервью проводил только один журналист. Марафон продлится в течение 15 часов подряд. Украину представлял Александр Демченко - редактор отдела "Мир" издания LB.UA.

Фото: LB.ua

Напомним, в прошлом при содействии США Израиль подписал с ОАЭ и Бахрейном Авраамские соглашения, которые позволили государствам нормализовать дипломатические и экономические отношения. Позже к Соглашению присоединились Марокко и Судан.

На сегодня уже шесть стран региона (вместе с Египтом и Иорданией) имеют мирные отношения с Израилем. Налаживают тесное сотрудничество с этим государством и другие страны ближневосточного региона, в частности страны Залива.