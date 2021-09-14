В Подольске отказались переименовывать улицу, названную в честь "единоросски" Терешковой

Городской совет мотивирует отказ опросом жителей улицы.

В Подольске отказались переименовывать улицу, названную в честь "единоросски" Терешковой
Валентина Терешкова
Фото: minipedia.org.ua

В Подольске Одесской области из-за опроса местных жителей отказались переименовывать улицу имени Валентины Терешковой. Об этом журналисту LB.ua стало известно из ответа на запрос.

В мае этого года Подольский городской совет провел общественный опрос о переименовании, но жители выступили против. В результате городской совет отказался от переименования улицы, но, согласно действующему законодательству, название улицы все равно должно быть изменено.

"Опрос жителей проводила ветеранская организация микрорайона, которая логично, что будет против переименования, ведь это нарушение скреп. Сейчас снова отправим письма в Украинский институт национальной памяти для реагирования, так как это является нарушением закона", - прокомментировал ответ LB.ua основатель движения "Декомунизация.Украина" Вадим Поздняков.

Улицы в честь Валентины Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

Напомним, космонавт Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Ранее улицу имени Терешковой решили оставить и в Тузле Николаевской области. Там местные жители также проголосовали против переименования, мотивируя это тем, что улица названа в честь женщины-космонавта, а не человека, который голосовал за аннексию Крыма и был в ЦК КПСС.

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