Во время учений на границе с Беларусью СБУ нашла схрон с оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений в Ровенской области нашли схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, которое граничит с Беларусью. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ , а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

С тайника изъяли 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26; 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним; 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид) 2 магазина к АК-74; 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Боеприпасы направлены на экспертизу.

Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Напомним, в марте глава КГБ Беларуси обвинил Украину в поставках оружия "для терактов". В МИД Украины назвали обвинения "чушью" и призвали прекратить пугать белорусов надуманным внешним врагом.

В декабре прошлого года Александр Лукашенко заявил о якобы разоблачении группы террористов, которая "тоннами ввозила" оружие через территорию Украины и готовила теракты по всей Беларуси. По его словам, речь идет о так называемой группе Николая Автуховича, которую задержали 8 декабря. В МИД Украины назвали заявление Лукашенко "очередной инсинуацией, которая" четко вписывается в его политику по запугиванию белорусского народа ".