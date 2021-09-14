"Талибан" опроверг сообщение о смерти своего вице-премьера муллы Барадара

Информация о его гибели начала распространяться на фоне слухов о расколе во власти.

"Талибан" опроверг сообщение о смерти своего вице-премьера муллы Барадара
Барадар
Фото: афТАГ

"Талибан" опроверг смерть вице-премьер-министра недавно созданного правительства муллы Барадара после слухов о внутреннем расколе во власти.

Спикер "Талибана" Сулайл Шахин сказал, что информация о гибели Барадара в перестрелке с оппонентами не соответствует действительности. По его словам, мулла записал аудиосообщение, в котором сказал, что не пострадал во время столкновения. Об этом пишет Reuters.

"Он сказал, что это ложь, абсолютно безосновательная", - заверил Шахин.

Талибы также опубликовали видео, которые якобы демонстрируют участие Барадара в заседаниях в городе Кандагар. Reuters пока не верифицировали кадры.

Несколько дней в Афганистане распространялись слухи о столкновении сторонников Барадара со сторонниками главы "сети Хаккани", базирующейся близ границы с Пакистаном. Сираджуддин Хаккани, который возглавляет "сеть", обвиняется в нескольких жестоких террористических атаках.

"Сеть Хаккани" - афганская террористическая организация, которая вела борьбу против правительственных сил вместе с "Талибаном".

Слухи распространились вслед за версией о возможном соперничестве между военными командирами, такими как Хаккани, и лидерами политического офиса в Дохе, такими как Барадар. "Талибан" продолжает отрицать информацию о любых внутренних спорах.

Барадар не появлялся на публике несколько дней и не входил в состав "министерской делегации", которая встречалась с главой МИД Катара в Кабуле в минувшее воскресенье.

Ранее талибы годами скрывали гибель основателя своего движения муллы Омара. "Талибан" объявил о его гибели в 2015 году, сказав, что он "умер несколько лет назад".

Напомним, что 7 сентября исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило состав правительства. Главой кабинета назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем - мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Ранее предполагалось, что правительство талибов возглавит соучредитель "Талибана" Абдул Гани Барадар. Лидер исламистов вернулся в Афганистан в ночь на 18 августа. Он прилетел из Катара в Кандагар. Этот город был духовным центром движения "Талибан" и их столицей во время первого прихода к власти в конце в 90-х годов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
Талибы объявили состав своего правительстваТалибы объявили состав своего правительства
"Слуги народа" отказались выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова"Слуги народа" отказались выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова
Чешского вице-премьера допросят правоохранители из-за срыва визита в МосквуЧешского вице-премьера допросят правоохранители из-за срыва визита в Москву
В течение месяца до смерти мэра Кривого Рога над его домом летали дроны, - адвокатВ течение месяца до смерти мэра Кривого Рога над его домом летали дроны, - адвокат
В МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолетеВ МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолете
Рожкова опровергла проигрыш в суде дела о выговореРожкова опровергла проигрыш в суде дела о выговоре
Чернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГАЧернышов опроверг информацию о назначении на должность главы КГГА
Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"Кулеба опроверг информацию о "брошенных на произвол судьбы украинских военных в Афганистане"
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мэра Кривого РогаПолиция открыла уголовное производство по факту смерти мэра Кривого Рога
Лукашенко отверг причастность к смерти директора Белорусского дома ШишоваЛукашенко отверг причастность к смерти директора Белорусского дома Шишова
Последние новости
Подгружаем последние новости