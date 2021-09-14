"Талибан" опроверг сообщение о смерти своего вице-премьера муллы Барадара

Информация о его гибели начала распространяться на фоне слухов о расколе во власти.

"Талибан" опроверг смерть вице-премьер-министра недавно созданного правительства муллы Барадара после слухов о внутреннем расколе во власти.

Спикер "Талибана" Сулайл Шахин сказал, что информация о гибели Барадара в перестрелке с оппонентами не соответствует действительности. По его словам, мулла записал аудиосообщение, в котором сказал, что не пострадал во время столкновения. Об этом пишет Reuters.

"Он сказал, что это ложь, абсолютно безосновательная", - заверил Шахин.

Талибы также опубликовали видео, которые якобы демонстрируют участие Барадара в заседаниях в городе Кандагар. Reuters пока не верифицировали кадры.

Несколько дней в Афганистане распространялись слухи о столкновении сторонников Барадара со сторонниками главы "сети Хаккани", базирующейся близ границы с Пакистаном. Сираджуддин Хаккани, который возглавляет "сеть", обвиняется в нескольких жестоких террористических атаках.

"Сеть Хаккани" - афганская террористическая организация, которая вела борьбу против правительственных сил вместе с "Талибаном".

Слухи распространились вслед за версией о возможном соперничестве между военными командирами, такими как Хаккани, и лидерами политического офиса в Дохе, такими как Барадар. "Талибан" продолжает отрицать информацию о любых внутренних спорах.

Барадар не появлялся на публике несколько дней и не входил в состав "министерской делегации", которая встречалась с главой МИД Катара в Кабуле в минувшее воскресенье.

Ранее талибы годами скрывали гибель основателя своего движения муллы Омара. "Талибан" объявил о его гибели в 2015 году, сказав, что он "умер несколько лет назад".

Напомним, что 7 сентября исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило состав правительства. Главой кабинета назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем - мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Ранее предполагалось, что правительство талибов возглавит соучредитель "Талибана" Абдул Гани Барадар. Лидер исламистов вернулся в Афганистан в ночь на 18 августа. Он прилетел из Катара в Кандагар. Этот город был духовным центром движения "Талибан" и их столицей во время первого прихода к власти в конце в 90-х годов.