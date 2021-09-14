Кабмин уволил руководителя Укртрансбезопасности

Вместо Прокопчука службу временно возглавит его заместитель Лагунин.

Кабмин уволил руководителя Укртрансбезопасности
Фото: facebook.com/yegor.prokopchuk

Кабинет министров на внеочередном заседании 13 сентября уволил главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Егора Прокопчука.

Он покинет пост по собственному желанию с 15 сентября, сообщается в распоряжении №1080.

С 16 сентября обязанности главы Укртрансбезопасности будет исполнять заместитель Прокопчука Никита Лагунин.

Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры, и реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).

Прокопчук возглавлял службу с августа 2020 года.

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