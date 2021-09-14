Кабмин уволил руководителя Укртрансбезопасности
Вместо Прокопчука службу временно возглавит его заместитель Лагунин.
Кабинет министров на внеочередном заседании 13 сентября уволил главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Егора Прокопчука.
Он покинет пост по собственному желанию с 15 сентября, сообщается в распоряжении №1080.
С 16 сентября обязанности главы Укртрансбезопасности будет исполнять заместитель Прокопчука Никита Лагунин.
Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры, и реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).
Прокопчук возглавлял службу с августа 2020 года.