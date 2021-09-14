В КГГА сообщили, какие меры предпринимаются для предотвращения локдауна

Город делает все, чтобы не допустить перехода учебных заведений на дистанционное обучение.

В КГГА сообщили, какие меры предпринимаются для предотвращения локдауна
Фото: МОЗ

Киев продолжает наращивать темпы вакцинации от COVID-19, чтобы избежать усиления карантинных ограничений. Об этом сообщила заместитель Виталия Кличко Анна Старостенко, сообщает официальный сайт КГГА.

Так, за прошедшую неделю (6-12 сентября) в столице ввели 130 700 доз вакцины, что почти на 24% больше, чем за предыдущий (с 30 августа по 5 сентября введено 105 662 дозы). Это самый высокий показатель в Украине, отметила она.

«Киев был и остается лидером в прививочной кампании. Несмотря на то, что все больницы и инфраструктура медицинской системы столицы уже наготове, мы не хотим допустить сценария марта-апреля 2021 года. Кроме того, город понимает все риски жесткого локдауна и стремится избежать его возвращения в столице. А сделать это можно с помощью массовой вакцинации горожан», - рассказала Анна Старостенко.

По ее словам, значительную динамику на прошлой неделе показала вакцинация педагогов. Город делает все, чтобы не допустить перехода учебных заведений на дистанционное обучение.

«Мы постоянно ведем разъяснительную работу с работниками образовательной сферы в этом контексте. И это дает свои результаты», - добавила заместитель главы КГГА.

Напомним, что уже 4 района города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и имеют все шансы на необходимый показатель на следующей неделе.

На сегодня в столице совершено в общем 1 578 554 прививки. Из них 800 591 - первая доза, 777 963 - вторая доза. 18 616 доз было введено за прошедшие сутки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
Данилов рассказал, будет ли заседание СНБО по снятию главы КГГАДанилов рассказал, будет ли заседание СНБО по снятию главы КГГА
Силовики пришли в столичную мэрию за документами 20-летней давности - КГГАСиловики пришли в столичную мэрию за документами 20-летней давности - КГГА
Полиция пришла с обыском в КГГА по делу о земле возле станции метро "Сырец"Полиция пришла с обыском в КГГА по делу о земле возле станции метро "Сырец"
ВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения ДубилетуВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения Дубилету
Кличко: законопроект о разделении полномочий мэра и главы КГГА должен пройти Венецианскую комиссиюКличко: законопроект о разделении полномочий мэра и главы КГГА должен пройти Венецианскую комиссию
ГБР пришло с обысками в КГГА по делу о выделении земли на Крещатике и ГрушевскогоГБР пришло с обысками в КГГА по делу о выделении земли на Крещатике и Грушевского
КГГА через систему "Стоп-спам" организовала автодозвон более чем на 2 800 номеров рекламных нарушителейКГГА через систему "Стоп-спам" организовала автодозвон более чем на 2 800 номеров рекламных нарушителей
Основателю партии "5.10" Балашову сообщили о подозренииОснователю партии "5.10" Балашову сообщили о подозрении
Возле здания КГГА мужчина облил себя и флагшток краскойВозле здания КГГА мужчина облил себя и флагшток краской
Умер экс-нардеп пяти созывов и бывший председатель КГГА БондаренкоУмер экс-нардеп пяти созывов и бывший председатель КГГА Бондаренко
Последние новости
Подгружаем последние новости