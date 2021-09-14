В КГГА сообщили, какие меры предпринимаются для предотвращения локдауна

Город делает все, чтобы не допустить перехода учебных заведений на дистанционное обучение.

Киев продолжает наращивать темпы вакцинации от COVID-19, чтобы избежать усиления карантинных ограничений. Об этом сообщила заместитель Виталия Кличко Анна Старостенко, сообщает официальный сайт КГГА.

Так, за прошедшую неделю (6-12 сентября) в столице ввели 130 700 доз вакцины, что почти на 24% больше, чем за предыдущий (с 30 августа по 5 сентября введено 105 662 дозы). Это самый высокий показатель в Украине, отметила она.

« Киев был и остается лидером в прививочной кампании. Несмотря на то, что все больницы и инфраструктура медицинской системы столицы уже наготове, мы не хотим допустить сценария марта-апреля 2021 года. Кроме того, город понимает все риски жесткого локдауна и стремится избежать его возвращения в столице. А сделать это можно с помощью массовой вакцинации горожан», - рассказала Анна Старостенко.

По ее словам, значительную динамику на прошлой неделе показала вакцинация педагогов. Город делает все, чтобы не допустить перехода учебных заведений на дистанционное обучение.

«Мы постоянно ведем разъяснительную работу с работниками образовательной сферы в этом контексте. И это дает свои результаты», - добавила заместитель главы КГГА.

Напомним, что уже 4 района города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и имеют все шансы на необходимый показатель на следующей неделе.

На сегодня в столице совершено в общем 1 578 554 прививки. Из них 800 591 - первая доза, 777 963 - вторая доза. 18 616 доз было введено за прошедшие сутки.