Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"

Должность досталась заместителю Кубракова.

Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Кабинет министров на внеочередном заседании 13 сентября назначил главой Государственного агентства автомобильных дорог Евгения Кузькина.

Об этом говорится в распоряжении №1082.

Кузькин был первым заместителем предыдущего руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова и исполнял обязанности главы агентства после того, как Кубраков пошел на повышение и стал министром инфраструктуры. В августе он победил в конкурсе на должность.

19 мая 2021 года Кузькину исполнилось 65 лет, это предельный возраст для пребывания на государственной службе. Правительство отдельным распоряжением оставило его на государственной службе еще на год, до 19 мая 2022 года, и поэтому срок полномочий Кузькина на посту главы "Укравтодора" также ограничено этой датой.

Евгений Кузькин более 30 лет работает в государственных органах, вершиной его чиновничьей карьеры до сих пор была должность заместителя министра финансов Федора Ярошенко в 2010-2011 годах.

С 19 июня 2020 года Кузькин был первым заместителем главы "Укравтодора".

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