Языковой омбудсмен отверг идею Данилова в отношении латиницы

Кремень убежден, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций.

Языковой омбудсмен отверг идею Данилова в отношении латиницы
Тарас Кремінь
Фото: Сергій Нужненко

Языковой омбудсмен Тарас Кремень отверг идею секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе украинского языка на латиницу. По мнению Кременя, вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точки зрения.

Об этом языковой омбудсмен заявил Суспільному.

"Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не произошло "ополячивания", не произошло "онемечивания", впрочем, и попытка "русификации"в период колонизаторской политики потерпела фиаско", - напомнил Кремень.

По его словам, именно поэтому сохранение украинского письма является защитой украинского языка и обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

В то же время омбудсмен отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции.

"Вопросы фонетического транскрибирования абсолютно корректны, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим названиям, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документообороте и делопроизводстве", - сказал Кремень.

Омбудсмен отметил, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь львиная доля украинских текстов, исследований, летописная традиция, старинные и украинские песни написаны на украинском алфавите - то есть кириллическим шрифтом. В то же время дискуссии о роли элементов латиницы в украинском литературном пространстве Кремень предложил оставить ученым, исключительно для отдельных сфер, которые, "очевидно нуждаются в этом".

В то же время Тарас Кремень согласился с необходимостью изучения иностранных языков.

"Что касается другого вопроса, который поднял господин Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, о том, что надо повышать уровень владения иностранными языками, включая английский, - я разделяю такой принцип", - отметил омбудсмен.

Он считает, что каждый гражданин должен общаться на том количестве языков, которые помогут ему реализовать свою дальнейшую профессиональную траекторию.

Кроме того, Тарас Кремень отметил необходимость улучшать уровень преподавания украинского языка, в частности, на оккупированных территориях.

Напоследок омбудсмен выразил надежду, что дальнейшие гуманитарные дискуссии будут базироваться на традициях, вызовах и путях для консолидации украинского общества.

Напомним, тема перехода Украины на латиницу возникла после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. В интервью "Радио Свобода" он отметил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Такой переход он назвал "одной из фундаментальных вещей".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
Учения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении УкраиныУчения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении Украины
Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении УкраиныБелый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины
"Читаю группы антивакцинаторов - реально остатки волос дыбом встают!" - образовательный омбудсмен"Читаю группы антивакцинаторов - реально остатки волос дыбом встают!" - образовательный омбудсмен
В Киеве мужчина пытался поджечь дверь Офиса омбудсмена (обновлено)В Киеве мужчина пытался поджечь дверь Офиса омбудсмена (обновлено)
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Гужвы, Деркача и ШарияЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Гужвы, Деркача и Шария
Шевченко: Для НБУ занимать пассивную позицию в отношении инфляции было бы ошибочным решениемШевченко: Для НБУ занимать пассивную позицию в отношении инфляции было бы ошибочным решением
Семь национальных телеканалов нарушают закон о государственном языке, - языковой омбудсменСемь национальных телеканалов нарушают закон о государственном языке, - языковой омбудсмен
Лукашенко отверг причастность к смерти директора Белорусского дома ШишоваЛукашенко отверг причастность к смерти директора Белорусского дома Шишова
Канада объявила о новых санкциях в отношении БеларусиКанада объявила о новых санкциях в отношении Беларуси
Госкомтелерадио инициирует продление санкций в отношении роSSийских издательствГоскомтелерадио инициирует продление санкций в отношении роSSийских издательств
Последние новости
Подгружаем последние новости