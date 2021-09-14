Языковой омбудсмен отверг идею Данилова в отношении латиницы

Языковой омбудсмен Тарас Кремень отверг идею секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе украинского языка на латиницу. По мнению Кременя, вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точки зрения.

Об этом языковой омбудсмен заявил Суспільному.

"Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не произошло "ополячивания", не произошло "онемечивания", впрочем, и попытка "русификации"в период колонизаторской политики потерпела фиаско", - напомнил Кремень.

По его словам, именно поэтому сохранение украинского письма является защитой украинского языка и обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

В то же время омбудсмен отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции.

"Вопросы фонетического транскрибирования абсолютно корректны, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим названиям, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документообороте и делопроизводстве", - сказал Кремень.

Омбудсмен отметил, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь львиная доля украинских текстов, исследований, летописная традиция, старинные и украинские песни написаны на украинском алфавите - то есть кириллическим шрифтом. В то же время дискуссии о роли элементов латиницы в украинском литературном пространстве Кремень предложил оставить ученым, исключительно для отдельных сфер, которые, "очевидно нуждаются в этом".

В то же время Тарас Кремень согласился с необходимостью изучения иностранных языков.

"Что касается другого вопроса, который поднял господин Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, о том, что надо повышать уровень владения иностранными языками, включая английский, - я разделяю такой принцип", - отметил омбудсмен.

Он считает, что каждый гражданин должен общаться на том количестве языков, которые помогут ему реализовать свою дальнейшую профессиональную траекторию.

Кроме того, Тарас Кремень отметил необходимость улучшать уровень преподавания украинского языка, в частности, на оккупированных территориях.

Напоследок омбудсмен выразил надежду, что дальнейшие гуманитарные дискуссии будут базироваться на традициях, вызовах и путях для консолидации украинского общества.

Напомним, тема перехода Украины на латиницу возникла после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. В интервью "Радио Свобода" он отметил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Такой переход он назвал "одной из фундаментальных вещей".