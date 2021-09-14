В Киеве начали судить бывшего начальника полиции Одесской области

В Высшем антикоррупционном суде в понедельник, 13 сентября, начали судить бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что на подготовительное заседание явились все обвиняемые, включая руководителя частной компании, который с 2019 года находился в розыске.

Он два года скрывался от следствия за границей, но перед судебным разбирательством неожиданно вернулся в Украину, он пересек границу со стороны Молдовы. Этого обвиняемого арестовали с залогом 4 млн гривен.

Головин, его бывший заместитель Константин Гейко и двое предпринимателей проходят по делу, которое касается контрабанды сигарет.

Следствие считает, что в 2018 году они продали семь контейнеров контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств. Стоимость сигарет оценивается в 13 млн гривен.

В июле 2019 года всем четверым сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В августе 2021 года обвинительный акт был передан в суд.