Разделение МВД в настоящее время не планируется, - премьер-министр

Денис Монастырский с таким предложением не выступал.

Разделение МВД в настоящее время не планируется, - премьер-министр
Фото: kmu.gov.ua

Разделение Министрерства внутренних дел в настоящее время не планируется. Об этом на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента LB.ua заявил глава правительства Денис Шмыгаль. По его словам, новый глава МВД Денис Монастырский пока не давал предложений по разделу Министерства.

"Господин Монастырский взял месяц для того, чтобы изучить вопрос в министерстве. Он уже полностью адаптировался, вошел в курс дел и уже даже выполняет поставленные задачи. Раздел министерства в настоящее время не планируется. Денис Монастырский с таким предложением не выступал", - сказал Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, этот вопрос министрами не обсуждался.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Денис Монастырский должен разделить МВД.

Сам глава МВД в сентябре этого года говорил, что разделять министерство не планирует.

При каденции Арсена Авакова под контроль Министерства внутренних дел были переданы МЧС, Национальная гвардия и Пограничная служба Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер-министр назвал главную "инвестиционную няню" и рассказал, сколько инвесторов уже обратилисьПремьер-министр назвал главную "инвестиционную няню" и рассказал, сколько инвесторов уже обратились
В прошлом году во время защиты окружающей среды погибли рекордные 227 человекВ прошлом году во время защиты окружающей среды погибли рекордные 227 человек
Мы надеемся, что конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза" должен состояться в ближайшее время, - ВитренкоМы надеемся, что конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза" должен состояться в ближайшее время, - Витренко
Кучма: "Выборы на Донбассе в настоящее время - совершенно нонсенс"
Кабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировойКабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой
РоSSийский министр погиб во время учений в АрктикеРоSSийский министр погиб во время учений в Арктике
Мать депутата из "Слуги народа" за время его работы в Раде купила две квартиры, дом и "Теслу"Мать депутата из "Слуги народа" за время его работы в Раде купила две квартиры, дом и "Теслу"
Минздрав: Украина в ближайшее время выйдет из "зеленой" зоныМинздрав: Украина в ближайшее время выйдет из "зеленой" зоны
Посол НАТО возразил о невозможности вступления Украины во время войныПосол НАТО возразил о невозможности вступления Украины во время войны
Новый учебный год начнется вовремя и в обычном режиме, - ШмыгальНовый учебный год начнется вовремя и в обычном режиме, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости