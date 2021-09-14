Разделение МВД в настоящее время не планируется, - премьер-министр

Разделение Министрерства внутренних дел в настоящее время не планируется. Об этом на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента LB.ua заявил глава правительства Денис Шмыгаль. По его словам, новый глава МВД Денис Монастырский пока не давал предложений по разделу Министерства.

"Господин Монастырский взял месяц для того, чтобы изучить вопрос в министерстве. Он уже полностью адаптировался, вошел в курс дел и уже даже выполняет поставленные задачи. Раздел министерства в настоящее время не планируется. Денис Монастырский с таким предложением не выступал", - сказал Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, этот вопрос министрами не обсуждался.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Денис Монастырский должен разделить МВД .

Сам глава МВД в сентябре этого года говорил, что разделять министерство не планирует.

При каденции Арсена Авакова под контроль Министерства внутренних дел были переданы МЧС, Национальная гвардия и Пограничная служба Украины.