Разделение МВД в настоящее время не планируется, - премьер-министр
Денис Монастырский с таким предложением не выступал.
Разделение Министрерства внутренних дел в настоящее время не планируется. Об этом на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента
"Господин Монастырский взял месяц для того, чтобы изучить вопрос в министерстве. Он уже полностью адаптировался, вошел в курс дел и уже даже выполняет поставленные задачи. Раздел министерства в настоящее время не планируется. Денис Монастырский с таким предложением не выступал", - сказал Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, этот вопрос министрами не обсуждался.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Денис Монастырский должен разделить МВД.
Сам глава МВД в сентябре этого года говорил, что разделять министерство не планирует.
При каденции Арсена Авакова под контроль Министерства внутренних дел были переданы МЧС, Национальная гвардия и Пограничная служба Украины.