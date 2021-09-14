Премьер-министр назвал главную "инвестиционную няню" и рассказал, сколько инвесторов уже обратились

По его словам, пока общая сумма запланированных инвестиций в Украину - 2 млрд долларов.

Премьер-министр назвал главную "инвестиционную няню" и рассказал, сколько инвесторов уже обратились
Фото: kmu.gov.ua

В Украине уже есть инвестиционные няни. Ключевая инвестняня - Ukraine Invest, где работают 9 работников, определенных сопровождающими для больших инвестпроектов.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил на годовой пресс-конференции. По его словам, сейчас обратились 23 инвесторы, а общая сумма запланированных инвестиций в Украину - 2 млрд долларов.

"Они полностью прошли процедуру верификации, соответствуют параметрам закона и готовы работать. Часть будет вкладывать уже в этом году, часть - в следующем", - пояснил он.

Именно за такими инвесторами закрепляются "няни", которые предоставляют информацию и сопровождают их.

Шмыгаль также прокомментировал поручение в адрес министров, глав областных и Киевской городской государственной администрации по созданию или восстановлению не менее одного производства с количеством работников более 500

"Это, наверное, не совсем рыночный механизм, но он и не вне закона. Это в принципе прямая обязанность каждого министра и главы ОГА на своей территории или в своей области создавать условия или сопровождать вхождение инвестиционных компаний с инвестиционным капиталом", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что у каждого министра есть видение, как и где работать в различных отраслях.

Напомним, что в декабре 2020 года Верховная Рада в повторном втором чтении приняла так называемый закон об инвестиционных нянях. Инвесторы могут рассчитывать на поддержку, если вкладывают средства в промышленность, инфраструктуру, логистику, переработку мусора, туризм, образование, медицину, спорт.

Проектом со значительными инвестициями считается тот, инвестиции в которого составляют не менее 20 млн евро.

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