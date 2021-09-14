Малюська объяснил паузу с ликвидацией ОАСК

"Что-то делать нужно, а с другой стороны - цена такого "чего-то" может быть очень велика".

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что преждевременная ликвидация Окружного административного суда Киева может нанести сильный удар по системе рассмотрения административных споров.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя состояние рассмотрения президентского законопроекта №5369.

"Дело в том, что этот законопроект не простой, его имплементация является очень непростой. Все дела, которые сейчас рассматривает ОАСК, должны перейти в другой суд - Киевский окружной админсуд, у которого гораздо меньше судей, и у них есть свои дела. Они должны вдобавок к ним начать рассматривать дела от ОАСК. Затем, когда вместо ОАСК будет создан новый суд, дела снова должны передать туда. Более того, их снова вынуждены будут начать рассматривать сначала. Уже в третий раз. Кроме того, судей в новый суд можно будет назначить только после того, как заработает ВККС. А это тоже длительное время", - сказал министр.

По его словам, в таком случае на рассмотрение 50-70 тысяч дел ОАСК могут уйти годы.

"Это будет сильный удар по системе рассмотрения административных споров. Я напомню, что админсуды как раз создавались, чтобы быть оперативнее обычных. С одной стороны, с ОАСК что-то делать нужно, а с другой - цена такого "чего-то" может быть очень велика" - сказал Малюська.

Он считает, что нынешняя пауза с ликвидацией ОАСК "больше во благо".

Напомним, что в апреле 2021 года президент Владимир Зеленский предложил вместо ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд.

В случае принятия этого закона, ОАСК должен прекратить работу на следующий день после его опубликования.

ОАСК является судом первой инстанции, который рассматривает споры относительно избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы или дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, расположенных в городе Киеве .

Поскольку все эти органы находятся в Киеве , на практике ОАСК имеет чрезвычайную власть и в последние годы получил славу самого скандального суда Украины.