Шмыгаль пообещал всем ветеранам ООС жилье по очереди

Сколько "атовцев" получат квартиры, глава правительства не уточнил.

Все участники боевых действий на востоке Украины, которые находятся в очереди на квартиру, получат жилье.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с этой целью в бюджете 2022 года заложено 5,5 млрд гривен.

Сколько всего "атовцев" получат квартиры, глава правительства не сказал.

Напомним, в конце августа во время встречи с семьями погибших защитников, президент Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть очередь компенсаций за жилье для военных до конца 2022 года.