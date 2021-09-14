Шмыгаль пообещал всем ветеранам ООС жилье по очереди

Сколько "атовцев" получат квартиры, глава правительства не уточнил.

Шмыгаль пообещал всем ветеранам ООС жилье по очереди
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Все участники боевых действий на востоке Украины, которые находятся в очереди на квартиру, получат жилье.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с этой целью в бюджете 2022 года заложено 5,5 млрд гривен.

Сколько всего "атовцев" получат квартиры, глава правительства не сказал.

Напомним, в конце августа во время встречи с семьями погибших защитников, президент Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть очередь компенсаций за жилье для военных до конца 2022 года.

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