В Беларуси из учебников изъяли упоминания о подписанте "Беловежских соглашений" Шушкевиче и нобелевском лауреате Алексиевич
Из школьной программы исключили произведения Алексиевич, а также Солженицына и Набокова.
В новых школьных учебниках по истории Беларуси для 11-го класса не упоминается единственная белорусская Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и подписант "Беловежских соглашений", первый руководитель страны после распада Советского Союза Станислав Шушкевич.
Об этом сообщает Еврорадио.
Также в учебниках для одиннадцатиклассников основной соперник непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич упоминается только в контексте того, что он "контролировал средства массовой информации и государственный аппарат", но все же проиграл Лукашенко.
Шушкевич и Алексиевич после президентских выборов 2020 года выступили с резкой критикой Александра Лукашенко.
Ранее в Беларуси из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, а также роSSийских писателей Владимира Набокова и Александра Солженицына.
Напомним, на днях РФ и Беларусь приняли решение об углублении интеграции стран на основе 28 союзных программ. Окончательные документы по интеграции РБ и РФ Лукашенко и Путин собираются подписать в октябре.