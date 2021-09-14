В Беларуси из учебников изъяли упоминания о подписанте "Беловежских соглашений" Шушкевиче и нобелевском лауреате Алексиевич

Из школьной программы исключили произведения Алексиевич, а также Солженицына и Набокова.

В новых школьных учебниках по истории Беларуси для 11-го класса не упоминается единственная белорусская Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и подписант "Беловежских соглашений", первый руководитель страны после распада Советского Союза Станислав Шушкевич.

Об этом сообщает Еврорадио.

Также в учебниках для одиннадцатиклассников основной соперник непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич упоминается только в контексте того, что он "контролировал средства массовой информации и государственный аппарат", но все же проиграл Лукашенко.

Шушкевич и Алексиевич после президентских выборов 2020 года выступили с резкой критикой Александра Лукашенко.

Ранее в Беларуси из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, а также роSSийских писателей Владимира Набокова и Александра Солженицына.