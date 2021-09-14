Шмыгаль: миссия МВФ начнет работу 18 сентября, размер второго транша - $750 млн

Премьер уверен, что фонд выделит деньги, но не раньше конца осени.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине с 18 сентября.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

"18 числа в Украину прибудет миссия МВФ . Скорее всего она будет онлайн. Эта миссия будет завершающей для выдачи следующего транша. Мы выполнили все условия, все бенчмарковые показатели, которые были прописаны в меморандуме с МВФ . Поэтому мы ожидаем положительного завершения этой миссии. Ориентировочно в конце ноября - начале декабря возможен транш МВФ ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, размер транша составит 750 млн долларов.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину закончился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.