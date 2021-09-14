Шмыгаль прокомментировал возможные кадровые замены министров

Премьер-министр заявил, что не имеет претензий к своим министрам.

Шмыгаль прокомментировал возможные кадровые замены министров
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет претензий к нынешнему Кабинету министров.

Об этом он сообщил на годовой пресс-конфренции в ответ на вопрос журналистки "UA: Первый" о возможных кадровых ротациях в правительстве.

"Сегодня вы видите Кабмин, как говорил президент Украины, технократический. Министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу", - заявил министр.

Шмыгаль добавил, что министры работают не идеально, но "не ошибается тот, кто не работает".

На вопрос о том, будут ли отставки, и в каких министерствах на следующей неделе, глава правительства ответил: "Давайте посмотрим и увидим".

Напомним, в начале сентября источники LB.ua в "Слуге народа" и оппозиционных фракциях сообщили, что новый политический сезон в Кабинете министров начнут без глобальных кадровых изменений, однако планируются "точечные" ротации. Среди кандидатов "на выход" называли министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

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