Шмыгаль прокомментировал возможные кадровые замены министров

Премьер-министр заявил, что не имеет претензий к своим министрам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет претензий к нынешнему Кабинету министров.

Об этом он сообщил на годовой пресс-конфренции в ответ на вопрос журналистки "UA: Первый" о возможных кадровых ротациях в правительстве.

"Сегодня вы видите Кабмин, как говорил президент Украины, технократический. Министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу", - заявил министр.

Шмыгаль добавил, что министры работают не идеально, но "не ошибается тот, кто не работает".

На вопрос о том, будут ли отставки, и в каких министерствах на следующей неделе, глава правительства ответил: "Давайте посмотрим и увидим".