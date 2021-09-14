Минздрав приказал тестировать на коронавирус каждого человека с признаками ОРВИ

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что семейные врачи должны делать быстрый тест на коронавирус каждому человеку с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

Об этом он сказал в интервью "Лиге".

"Каждый человек, который имеет симптомы или признаки ОРВИ, должен обратиться к своему врачу и ему должны предложить быстрый тест на антиген. Сейчас в стране имеется около 2 млн антиген-тестов, они распределены на уровне семейной медицины. Каждый врач должен назначать такой тест пациенту с признаками ОРВИ. Если у врача нет быстрого теста на антиген, он может забрать материал у пациента на ПЦР и направить его в ближайший центр контроля и профилактики болезней. Такой тест сделают там в течение суток, без очереди. Он будет бесплатным, и к врачу первички вернется результат", - заявил Кузин.

Тест на коронавирус также должны делать контактным лицам через три-пять дней после последнего контакта с больным.

"Сейчас есть запас на уровне 2 млн ПЦР-тестов, которые можно использовать каждый день. Их хватит, чтобы система работала на пиковых уровнях в течение четырех месяцев. Завершается дополнительная закупка 2,8 млн быстрых тестов, которые добавятся на уровне областей. В ближайшие недели развезут еще 4 млн ПЦР-тестов", - сказал Кузин.

За последние сутки в Украине сделали 25 тыс. исследований экспресс-тестами на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2 и 29 тыс. тестирований методом ПЦР.

Напомним, 13 сентября Кабмин принял новые карантинные нормы. Они вступят в силу с 20 сентября.