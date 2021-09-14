После захвата власти талибами в Афганистане прекратили работу более 150 СМИ

В Афганистане по меньшей мере 153 СМИ прекратили работу в течение месяца - с момента захвата власти в стране "Талибаном".

Как сообщает телеканал Tolo News, главными причинами, по которым телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и ограничения, которые вводит новая власть.

По словам представителя Национального союза журналистов Афганистана Масрура Лутфи, если международные организации не предпримут шаги для решения этой проблемы, скоро "наступит конец свободе СМИ в Афганистане".

Организации, поддерживающие свободные СМИ в Афганистане, говорят, что экономические проблемы являются серьезными, а деятельность в условиях ограничений создает большие препятствия для СМИ . Однако "Талибан" заявил, что постарается создать безопасную среду для СМИ и журналистов для продолжения работы.

Напомним, что "Талибан" вернулся к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло через двадцать лет после того, как американцы сбросили предыдущий режим талибов.

Мировое сообщество не признало легитимности власти талибов.