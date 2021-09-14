Харьковский горсовет анонсировал запуск в городе производства вакцин от коронавируса

Речь идет о препарате Coronavac, с производителем которой "Лекхим" заключал соглашение по поставкам и производству вакцины.

Группа компаний "Лекхим" заявила о намерении запустить в 2022 году производство вакцин от коронавируса CoronaVac на предприятии в Харькове.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что и.о. городского головы Игорь Терехов провел встречу с коллективом "Лекхима", на которой обсуждали запуск производства вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от ковида.

"Мы не знаем, какой будет ситуация через месяц или два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро - это очень хорошо", - заявил секретарь Харьковского горсовета Терехов.

Других деталей вероятного запуска производства в Украине китайской разработки CoronaVac не сообщили.

CoronaVac - препарат, разработанный компанией Sinovac Boitech. В 2021 году "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украину.

30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Соглашение с производителем было заключено в январе этого года, оно предусматривало не только поставки вакцины с марта, но и запуск производства в Украине с 2022 года.

Однако сроки поставки препарата были сорваны.

Документом предусмотрено, что поставка в Украину первой партии 700 тыс. доз вакцины должна была состояться в течение 30 дней после регистрации вакцины в одной из определенных стран. 4 февраля 2021 года вакцина CoronaVac была зарегистрирована в Китае. Таким образом, согласно условиям договора, первая партия должна была быть передана и принята ГП "Медзакупки" не позднее 6 марта 2021, а прибыла только 25 марта.

При нарушении сроков поставки "Лекхим" должен был уплатить пеню в размере 0,1% от цены всей продукции за каждый день задержки. За нарушение срока поставки вакцины более 30 календарных дней - дополнительный штраф в размере 7% от стоимости продукции.

Из-за нарушения срока поставки вакцины ГП "Медицинские закупки" с 6 марта насчитывало "Лекхиму" пеню, а затем - обратилось в суд.