Путин и Асад провели переговоры в Кремле, визит не анонсировали

Встреча президентов состоялась накануне.

Путин и Асад провели переговоры в Кремле, визит не анонсировали
Фото: kremlin.ru

Президенты РоSSии и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Кремле. Визит Асада в Москву заранее не анонсировали.

Утром 14 сентября на сайте Кремля появилось сообщение о встрече президентов, которая состоялась накануне.

Владимир Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и прошедшим днем рождения.

Как следует из кремлевской расшифровки, на это сирийский лидер по-русски ответил "спасибо".

"Результаты свидетельствуют о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - сказал роSSийский президент.

Путин также отметил необходимость диалога с оппонентами сирийских властей. Главной же проблемой Сирии президент РФ назвал незаконное присутствие иностранных военных, но не уточнил, каких именно стран.

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы остановились три года назад. Из контекста расшифровки следует, что речь идет о диалоге с оппозицией.

По официальным данным, Асад набрал 95,1% голосов на президентских выборах 26 мая. Выборы состоялись на подконтрольных Асаду около двух третях территории Сирии, в которой уже более десяти лет идет гражданская война.

55-летний Башар Асад руководит Сирией с 2000 года. До него страной управлял его отец Хафез Асад, который был президентом Сирии с 1971 года.

РоSSия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. Тогда роSSийские воздушно-космические силы нанесли первые авиационные удары по сирийской территории. До того момента война в Сирии продолжалась уже четыре года с переменным успехом, и вмешательство ядерной державы и главного союзника Башара Асада переломило ход конфликта.

Настоящей целью РоSSии многие эксперты называли желание не допустить свержения режима Асада и возвращение влияния в регионе. РоSSию вместе с сирийскими властями не раз обвиняли в применении тактики выжженной земли и умышленном обстреле больниц и домов с мирными жителями или умеренной оппозицией.

РоSSия и Сирия утверждают, что воюют с радикальными джихадистскими группировками, и подобные обвинения отвергают.

В главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что РоSSия использует Крым как базу для обеспечения военного присутствия в Сирии.

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