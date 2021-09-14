Директор Института украинского языка НАН назвал переход на латиницу нонсенсом

Украинская письменность основана на кириллице много веков, и изменение ее формата на латиницу является разрушением традиции. Теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Об этом директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Кириллица в Украине существует по крайней мере спорадически, то есть частично, с IX века, а с Х века началось массовое распространение кириллической книги - а это то, через что утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города", - рассказал Павел Гриценко.

На вопрос о том, почему в Украине нет смысла применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, Гриценко ответил, что это будет нонсенс. По его словам, параллельность пагубно скажется на традициях Украины.

"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был настолько матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает - разрушать традицию нельзя", - сказал директор Института украинского языка.

Тема о переходе Украины на латиницу возникла после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. В интервью "Радио Свобода" он отметил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Такой переход он назвал "одной из фундаментальных вещей".