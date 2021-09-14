В результате обстрела оккупантов на Донбассе погиб украинский военный

РоSSийские наемники в понедельник 12 раз нарушали режим прекращения огня.

В результате обстрела оккупантов на Донбассе погиб украинский военный
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе роSSийские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Вчера вблизи Зайцева противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Верхнеторецкого роSSийские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Катериновки вражеские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Причепиловки роSSийские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра. В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Как сообщалось, 12 сентября в районе ООС были зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Погиб 27-летний морпех из 503-го отдельного батальона морской пехоты Артур Голуб. В грузовик, которым он управлял, боевики попали противотанковой управляемой ракетой.

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