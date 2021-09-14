Посольство Украины в Австралии приостановило прием граждан до 18 октября

Локдаун в Канберре продолжается с августа.

Посольство Украины в Австралии приостановило прием граждан до 18 октября
Фото: AliExpress

Посольство Украины в Австралии приостановило прием граждан до 18 октября.

"В связи с продлением срока локдауна в Австралийской столичной территории до 15 октября встречи в Посольстве Украины в Австралии будут прекращены до 18 октября включительно", - сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в фейсбуке.

В случае возникновения ситуаций, требующих немедленной реакции консульства, необходимо звонить на горячую линию по номеру мобильного телефона: 0452664592.

Кроме того, обратиться в посольство Украины в Австралии можно через почту по адресу GPO BOX 1567, Канберра, Австралийская столичная территория, 2601, Австралия, уровень 12, Сент-Джордж Центр, 60 Маркус Кларк-стрит, Канберра, Австралийская столичная территория, Австралия, 2601, или по электронной почте consul_au@mfa.gov.ua.

О возобновлении приема в посольстве сообщат дополнительно.

Напомним, в августе столицу Австралии закрыли на локдаун из-за одного выявленного случая ковида. Впоследствии ограничительные меры продлили.

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