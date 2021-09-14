Представители Украины и Польши обсудили наращивание военного сотрудничества между странами

"Двустороннее сотрудничество положительно влияет на наращивание оперативных возможностей и боевой потенциал вооруженных сил обеих стран".

Представители Украины и Польши обсудили наращивание военного сотрудничества между странами
Сергій Наєв

13 сентября состоялся телефонный разговор командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева с командующим Оперативного командования видов вооруженных сил Польши генерал-лейтенантом Томашем Пьотровським.

Об этом сообщает пресс-служба генштаба ВСУ.

"В частности, стороны обсудили ситуацию безопасности вокруг государственной границы Украины, задачи, стоящие перед украинскими военнослужащими в ходе выполнения боевых заданий, а также перспективные пути наращивания военного сотрудничества между командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины и Оперативным командованием видов Вооруженных Сил Республики Польша", - говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал своего польского коллегу о ситуации вокруг Украины в связи с проведением совместных белорусско-роSSийских учений "Запад-2021", а также возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе. В этом контексте он обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации совместных действий.

Со своей стороны генерал-лейтенант Томаш Пьотровський предложил возможную помощь от польской стороны относительно приобретения оперативных возможностей командованием объединенных сил ВС Украины.

По завершению разговора генерал-лейтенант Сергей Наев раз подчеркнул, что двустороннее сотрудничество положительно влияет на наращивание оперативных возможностей и боевой потенциал вооруженных сил обеих стран.

Напомним, в РоSSии в четверг, 9 сентября, стартовали совместные с Беларусью военные учения "Запад-2021".

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